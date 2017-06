Neudrossenfeld wächst: Gemeinderat einstimmig für Baugebiet „Am Wald-Ost“

Neudrossenfeld wächst weiter. Nach der Erweiterung des Industriegebietes am Autohof Unterbrücklein soll nun auch ein neues Wohngebiet entstehen. Das hat der Gemeinderat jetzt einstimmig beschlossen, berichtet der Nordbayerische Kurier. Die Wertbau Finanz-Holding AG aus der Schweiz sei demnach zunächst an einem Baugebiet zwischen Erlenweg und Weidenrain interessiert gewesen. Weil dort aber nicht der nötige Platz zur Verfügung stehe, habe man sich jetzt auf das Baugebiet „Am Wald“ geeinigt. Das sei das, was sich die Gemeinde immer gewünscht habe, wird Verwaltungsleiter Rainer Schimpf zitiert. Circa 26.000 Quadratmeter stehen jetzt für die Bebauung zu Verfügung. Ein Gutachten soll jetzt noch klären, wie es um die Entwässerung steht. Die Gemeinde will vermeiden, dass sich durch den Neubau die Hochwassergefahr erhöht.