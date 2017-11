Neue Ärzte braucht das Land: Fachgespräch heute in Münchberg

Ist das Kind krank, müssen Eltern in Münchberg immer noch längere Fahrten in Kauf nehmen: Seit inzwischen gut zwei Jahren fehlt ein Kinderarzt. Bürgermeister Christian Zuber will endlich eine Lösung finden. Unter anderem heute bei einem Treffen, zu dem er alle Ärzte aus dem Landkreis Hof eingeladen hat.

Das betrifft nicht nur Kinderärzte, auch Hausärzte könnten in naher Zukunft fehlen, denn viele sind bereits über 60 Jahre alt. Der Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte kennt das Problem. Er fordert vom gemeinsamen Bundesausschuss eine andere Planung und dass Münchberg selbst Druck macht.