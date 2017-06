Neue „Alte Feuerwache“: Eröffnung findet am 7. Juli statt

Seit heute Morgen wissen wir, wie die neue Gaststätte in der Alten Feuerwache heißen wird – wie vorher auch: „Alte Feuerwache“. Heute Morgen haben Bauarbeiter die Schilder mit dem neuen Logo aufgehängt. Jetzt ist auch klar, wann sie eröffnet wird: Morgen in einer Woche, am 7. Juli.

Die Brauerei und die Chili´s Group – eine mexikanische Kette – halten sich weiter bedeckt, wie das spezielle Konzept denn nun aussehen soll. In einer Presseeinladung steht nur „Lassen Sie sich überraschen! Nach umfangreichen Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen erstrahlt die „Alte Feuerwache“ in neuem Glanz.“