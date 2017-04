Neue „Alte Feuerwache“: Kulmbacher Brauerei stellt neues Konzept vor

Das Warten hat ein Ende. Lange war die „Alte Feuerwache“ am Kulmbacher Zentralparkplatz leergestanden – und ungefähr genauso lange durfte spekuliert werden, was wohl in Zukunft in das Gebäude reinkommt. Jetzt hat die Kulmbacher Brauerei bekanntgegeben: Sie hat mit der „Chilli’s-Group“ Fürth ein neues Gastronomiekonzept für die Feuerwache entwickelt. Das sei für Kulmbach durchaus interessant, habe aber nichts mit dem mexikanisch ausgerichteten Gastro-Stil zu tun, für den die „Chilli’s-Group“ sonst bekannt ist. Das teilt Brauereichef Markus Stodden mit. Mehr will er im Moment noch nicht verraten – auch keinen Eröffnungstermin – nur dass er sich schon heute auf die Neueröffnung der „Alten Feuerwache“ freue.