Neue Auflage fertig: Der Kulmbacher Schulwegweiser ist schon in Druck

Der neue Kulmbacher Schulwegweiser ist fertig. Die achte Auflage wird in einigen Tagen der Öffentlichkeit vorgestellt. Seit März 2006 gibt es die Broschüre in Kulmbach, die Eltern und Kinder über die Bildungsangebote in Stadt und Landkreis informiert. Initiatoren sind Michael Schramm aus Marktleugast und Dr. Ralf Hartnack aus Kulmbach.

Von der ersten Klasse bis zum Studium ist alles drin, gerade aktualisiert. Wenn der neue Schulwegweiser dann vorgestellt ist, liegt er in den Schulen in Kulmbach Stadt und Land und im Landratsamt aus.