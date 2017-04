Neue Betrugsmasche: Geld für Sprit in Steinbach am Wald erbettelt

Eine neue Methode, zu betteln, haben vier Rumänen am Samstag Nachmittag in Steinbach am Wald im Landkreis Kronach ausprobiert. Sie haben sich mit einem älteren VW-Golf an die Straße gestellt und vorbeifahrende Autos angehalten. Den Fahrern erzählten sie, sie hätten keinen Sprit mehr um nach Hause zu fahren, in der Absicht, Geld zu bekommen.

Wie oft die vier Rumänen Erfolg hatten, ist nicht bekannt. Eine zufällig vorbeikommende Polizeistreife hat die vier kontrolliert und festgestellt, dass der Tank des Autos noch locker halb voll war. Jetzt wird gegen die vier Männer wegen Betrugs ermittelt.

Autofahrer, die den vier Bettlern Geld gegeben haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Ludwigsstadt zu melden.