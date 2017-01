Neue Broschüre der Diakonie Kulmbach: Hilfestellung zur Pflege

Wer einen Angehörigen pflegen will oder selbst pflegebedürftig wird, steht vor großen Herausforderungen. Eine Hilfe für all jene kommt jetzt von der Diakonie Kulmbach. Sie hat alle wichtigen Informationen in einer Broschüre zusammen gefasst. Sie heißt „Gepflegtes Leben – Was tun, wenn man von Pflege betroffen ist“ und behandelt Fragen wie Pflegegrad, Pflegegeld, Betreuungsleistungen oder Beratungsmöglichkeiten.

Erhältlich ist die Broschüre in allen Einrichtungen des Diakonischen Werks der Dekanate Kulmbach und Thurnau oder im Internet unter www.diakonie-kulmbach.de.