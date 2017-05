Neue Brücke bei Hochstadt: Bis Sommer 2018 soll das neue Bauwerk stehen

Die alte Brücke über die B 173 bei Hochstadt wird abgerissen – und Hochstadt bekommt eine neue Brücke. Das kündigt das staatliche Bauamt Bamberg an. Die alte Bücke stamme aus den 50er Jahren und habe erhebliche Mängel und Schäden. Also es gibt eine neue. Damit die aber gebaut werden kann, braucht es einige Vorbereitungen. Allen voran eine Behelfsumfahrung mit einer Ersatz-Brücke unmittelbar neben der bestehenden Flussquerung. Für die sollen demnächst die Bauarbeiten beginnen.

Dann macht sich das Staatliche Bauamt an die eigentliche Brücke. Die Hochstadter, und alle, die auf der B 173 dort unterwegs sind, können sich schon mal auf beengte Verhältnisse und Behinderungen einstellen. Bis Sommer 2018 soll dann die neue Brücke stehen.