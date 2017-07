Neue Ermittlungen gegen „Dubai- Gabi“: verurteilte Anlagebetrügerin soll falsche Unterlagen vorgelegt haben

In drei Wochen ist es soweit. Dann laden die Kronacher wieder ein zu ihrem inzwischen 429. Freischießen – eines der ältesten (…)

Das könnte eine ganz große Sache werden. Die Seniorengemeinschaft Kronach Stadt und Land will laut inFranken aus einem ehemaligen (…)

Jung und alt gemeinsam: Kronacher Seniorengemeinschaft will Begegnungsstätte auf die Beine stellen

Millionen für Oberfranken: 65 Städtebauprojekte in der Region werden angeschoben

Streiks in Kulmbach und Lichtenfels: 1 Euro mehr pro Stunden gefordert

Heute (Dienstag) fällt die Entscheidung, welche Regionen in die Konzeptphase für den dritten bayerischen Nationalpark gehen. Damit wird (…)

Entscheidung heute: Welche Region geht in die Konzeptphase für den Nationalpark?

Müll am Trebgaster Badesee: Gemeinde muss morgens aufräumen – sogar Stühle und Mülleimer im Wasser

Schnaps und Bierflaschen am Ufer, Stühle, Mülleimer und Flaschen im Wasser – kein schöner Anblick am Badesee in Trebgast, wenn (…)