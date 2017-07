Neue Fördergelder: Auch der einsamste Weiler in Oberfranken soll schnelles Internet bekommen

Der Glasfaserausbau in Bayern läuft auf Hochtouren, allerdings sieht’s in dünn besiedelten Gebieten schlecht aus. Hier reichen die Fördergelder nicht aus. Deswegen gibt’s jetzt ein zusätzliches Förderprogramm: Der sogenannte „Höfebonus“ soll auch die letzten weißen Flecken auf der Landkarte Bayerns mit schnellem Internet versorgen, meint Heimatminister Markus Söder. Vor allem Kommunen mit vielen Streusiedlungen profitieren davon und damit ist Oberfranken ganz vorne mit dabei – die Region kann nmit 50 Millionen Euro an Zuschüssen rechnen.