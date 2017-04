Neue Form des betreuten Wohnens: In Tettau entsteht eine betreute WG für 12 Pflegebedürftige

Wohnen möglichst daheim, in Senioren-WGs, betreut, aber möglichst selbständig. Unsere Gesellschaft geht neue Wege, wenn es darum geht ältere oder pflegebedürftige Menschen unterzubringen. In Tettau im Landkreis Kronach entsteht in der alten Wasserburg ein neues betreutes Wohnprojekt für 12 Menschen mit Pflegegrad. Der Gemeinderat hat jetzt grünes Licht gegeben. Das Ziel: 12 Zimmer mit barrierefreier Nasszelle, Gemeinschaftsküche und Gemeinschaftsraum. Die Bewohner sollen so selbständig wie möglich und so betreut wie nötig leben können. Gleichzeitig soll die Unterbringung in der alten Tettauer Wasserburg günstiger sein, als in einem Pflegeheim. Los geht’s mit den Umbauarbeiten Mitte Mai.