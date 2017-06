Neue Genussakademie in Kulmbach: Im August soll sie schon eröffnet werden

Kulmbach bekommt eine Genussakademie und baut damit den Lebensmittelstandort weiter aus. Schon im August wird Landwirtschaftsminister Helmut Brunner die neue Einrichtung im Kompetenzzentrum für Ernährung eröffnen für Brunner gleichzeitig eine stärkere Ausrichtung auf Premiumprodukte und Spezialitäten, so die Bayerische Rundschau und ein wichtiges Standbein für die Bayerische Landwirtschaft. In der Genussakademie Bayern sollen sich ab 2018 Ernährungsprofis fortbilden können. Das Bewusstsein der Verbraucher schulen für die Qualität und die Besonderheit heimischer Produkte, das ist das große Ziel der Genussakademie. Für zwei Millionen Euro soll in den kommenden beiden Jahren die Premiumstrategie des Ministers umgesetzt werden, für die Kulmbacher Genussakademie gibt es eine fünfstellige Summe, heißt es.