Findige Köpfe sind gesucht in Oberfranken. Menschen, die eine neue Idee für eine Firma, für ein Unternehmen haben. Die Industrie- und Handelskammer für Oberfranken fördert Unternehmensgründer von der ersten Minute an. Zum Beispiel bietet sie zusammen mit den Landratsämtern kostenlose Beratung an. In Lichtenfels gibt’s die nächste am 9. Mai, direkt beim Wirtschaftsförderer des Landkreises, Helmut Kurz. Und gleichzeitig steht auch das Patentzentrum Hof in Lichtenfels zur Verfügung.