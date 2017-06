Neue Initiative für die Plassenburg: Inge Aures holt Mitglied des Landesdenkmalrats nach Kulmbach

Vielleicht tut sich ja doch was mit einer besseren Erschließung der Kulmbacher Plassenburg. Will heißen, mit einer Dauerregelung in Sachen fahren bis zur Burg und einem Parkplatz.

Heute jedenfalls bringt Inge Aures in ihrer Eigenschaft als Landtagsvizepräsidentin Reinhold Strobl auf die Burg und Klaus Adelt aus Hof. Strobl ist Mitglied des Haushaltsausschusses des Bayerischen Landtags und des Landesdenkmalrats. Ihm wollen Aures und Adelt die Probleme mit der Burg und die Wünsche der Kulmbacher heute näher bringen.

Der Hintergrund:

Die Stadt bemüht sich seit Jahren darum, dass Besucher nicht nur während der Wintermonate regulär mit dem Auto bis zur Plassenburg fahren dürfen und auch nicht nur, um das dortige Lokal zu besuchen. Immerhin gehen die Besucherzahlen in den Museen auf der Burg ständig zurück.