Neue Jobs für Oberfranken: Tourismus, Industrie und Dienstleistungen wachsen

Wer in Oberfranken derzeit einen neuen Job sucht, der hat in einigen Branchen besonders gute Chancen. Besonders der Tourismus, die Industrie und der Bereich Dienstleistungen plant in den kommenden Monaten Neueinstellungen. Das meldet die Industrie- und Handelskammer in Bayreuth. Die oberfränkische Wirtschaft entwickelt sich gut, und das trotz der internationalen Krisen, so IHK-Präsidentin Sonja Weigand. Für die kommenden zwölf Monate rechnet ein Großteil der Unternehmen mit einer weiterhin guten Geschäftsentwicklung.