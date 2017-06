Neue Kammer am Bayreuther Verwaltungsgericht: Mehr Asylverfahren zu bearbeiten

Feuerwehreinsatz heute Morgen in der Vorwerkstraße im Kulmbacher Industriegebiet, auf dem Gelände einer Firma. Nach Informationen der (…)

Heute Abend verwandelt sich die Luisenburg in Wunsiedel zu einem echten Katzen-Paradies. Das Erfolgsmusical CATS ist zurück auf der (…)

Premiere auf der Luisenburg: Cats startet in die Saison 2017

Rund zwei Monate nach dem Überfall auf einen 88-jährigen Rentner in Bayreuth hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der (…)

Verdächtiger in Haft: Nach dem Raubüberfall von Bayreuth kommen die Ermittlungen voran

Wenn der Regen kommt: Hochwassernachrichtendienst warnt für den Nachmittag

Stellenweise hat es schon geregnet in der Nacht in Oberfranken. Aber die Lage an den Bächen und Flüssen ist laut (…)