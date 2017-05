Neue Maibäume schmücken zahlreiche Gemeinden in Bayern

München (dpa/lby) – «Hau ruck!» – In vielen Gemeinden Bayerns haben die Burschen am Montag kräftig angepackt und neue Maibäume aufgestellt. Denn auch der Maibaum verfällt mit den Jahren – und muss gelegentlich erneuert werden. Traditionell wird das Aufstellen mit Blasmusik sowie reichlich Essen und Trinken gefeiert, die Anwohner kommen – oft in Tracht – zum Zuschauen vorbei. Und so mancherorts endet das Fest mit einem ausgelassenen Tanz in den Mai – wobei das Wetter am Montag vor allem im Süden Bayerns ab dem Nachmittag auch einige Schauer bereithielt.

Zum Brauchtum gehört auch der Maibaum-Klau. Für Furore sorgte in diesem Jahr der spektakuläre Diebstahl des neuen Maibaums für den Münchner Viktualienmarkt. Rund 80 Burschen aus drei Vereinen hatten nachts den 34 Meter langen Baum unbemerkt aus einer Lagerhalle geklaut. Traditionsgemäß bekamen die Täter für die Rückgabe als Auslöse Bier und Brotzeit, so dass auch dort heuer wieder ein neuer Baum aufgestellt werden konnte.

Nach alter Tradition geht das ohne Motorkraft – die Männer im Ort müssen schon die Ärmel hochkrempeln. Zum Aufrichten liegen die girlandengeschmückten Stämme auf gekreuzten Stangen, den Schwalben oder Scherstangen. In kleinen Schritten bringen die Männer den Baum zentimeterweise in die Senkrechte, wo er fest verankert wird.