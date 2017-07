In Oberfranken wird der Gesundheitssektor millionenschwer ausgebaut. Green-Hospital in Lichtenfels, millionenschwere Ausbauarbeiten in Kulmbach und auch das Münchberger Krankenhaus soll modernisiert und erweitert werden. Die Rede ist von einem neuen Funktionsbau mit Notaufnahme und Operationssälen für rund 50 Millionen Euro. Der Träger, der Landkreis Hof, hat bereits die Aufnahme in das bayerische Krankenhausbauprogramm beantragt und hofft dass er 2019 mit den Bauarbeiten anfangen kann.