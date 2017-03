Neue Pächter: Campingplatz in Stadtsteinach ab Samstag unter neuer Leitung

Der Campingplatz in Stadtsteinach bekommt neue Pächter. Am Samstag werden die bisherigen Betreiber, das Ehepaar Harry und Ilona Hofmann, in den Ruhestand gehen. Dann übernehmen Harald und Angelika Gruhl das Ruder. Beide arbeiten bisher als Pfleger im Klinikum Kulmbach.

Der Stadtsteinacher Campingplatz gehört fest zum Tourismuskonzept der Stadt. Die neuen Pächter wollen zunächst die Abläufe sich einspielen lassen, denken dann aber auch an neue Aktionen, vor allem für Kinder. Gleichzeitig müssen sie laut Frankenpost aber auch abwarten, wie sich der Bau der Umgehungsstraße auf die Gäste des Campingplatzes auswirkt.