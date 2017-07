Neue Pfarrerin in St. Petri in Kulmbach: Stefanie Mages kehr in die Heimat zurück

Im September wird die zweite Pfarrstelle der Petrikirche in Kulmbach wieder besetzt. Das hat Dekan Thomas Kretschmar gestern im Gottesdienst bekannt gegeben. Die junge Pfarrerin Stephanie Mages aus Riedenburg im Landkreis Kehlheim im Altmühltal übernimmt die Pfarrstelle im September.

Die 32-Jährige Stephanie Mages stammt aus Untersteinach und ist in Kulmbach zur Schule gegangen. Bisher hatte sie ihren Schwerpunkt in der Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit. Wenn die neue Pfarrerin im Herbst ihren Dienst antritt, sollen die Aufgaben zwischen Dekan Kretschmar, Pfarrer Bauer und Pfarrerin Mages aufgeteilt werden.

Pfarrer Jürgen Harder, der in den letzten Monaten an der Petrikirche ausgeholfen hat, beendet deshalb seinen Dienst in Kulmbach im August. Er wird 20. August in einem Gottesdienst verabschiedet.