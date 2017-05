Neue Schauspieler gesucht: Luisenburg braucht drei “ Rampensäue“

Jetzt wird’s tierisch. Die Luisenburg in Wunsiedel hat jedes Jahr sehr bekannte und professionelle Schauspieler im Ensemble – jetzt sucht der Intendant echte Rampensäue. Das darf man in diesem Fall auch so sagen. Denn es sind tatsächlich drei Schweine, die die Theaterstücke auf der Luisenburg dieses Jahr bereichern sollen.

An die künftigen Schauspiel-Tiere werden allerdings besondere Anforderungen gestellt. Sie sollten leinenführig sein, auf Kommando grunzen können und auch ein paar einfache Kommandos beherrschen.

Wer solche Schweine hat, die für eine Theaterkarriere taugen, möge sich bitte bei der Dramaturgie auf der Luisenburg melden. Die Telefonnummer: 09232 602 203