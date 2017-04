Neue Strukturen: Bezirk erklärt geplante Neuordnung der Kliniken

Im Bezirksklinikum in Kutzenberg steht nicht nur die Verlagerung von zwei Teilbereichen an. Auch eine Kooperation mit anderen Kliniken ist geplant. Wenn die Thorax-Chirurgie von Kutzenberg nach Bamberg zieht, wollen beide Kliniken gemeinsam zum Lungenkrebszentrum Oberfranken werden. Die Orthopädie zieht nach Scheßlitz. Dafür könnte Kutzenberg die Psychosomatik in Burgebrach übernehmen. Die Gesundheitseinrichtungen des Bezirks, die Gemeinnützige Krankenhausgesellschaft des Landkreises Bamberg und die Sozialstiftung Bamberg haben das Kooperationskonzept gestern vorgestellt. Wenn der zuständige Planungsausschuss zustimmt, soll die Verlagerung zum 1. September über die Bühne gehen.