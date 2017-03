Neue Technik: Polizei nutzt bei Notfällen künftig GPS-Ortung

Bei Polizeieinsätzen kommt es oft auf jede Minute an. Die oberfränkische Polizei setzt deshalb ab sofort bei Notfällen ihre neue GPS-Ortung ein. Mit der Technik können Hilfesuchende schneller geortet werden. Das neue System kann jeder nutzen, der ein internetfähiges Handy hat mit GPS- Funktion hat. Dadurch kann der Standort bis auf wenige Meter genau geortet werden und Hilfe kommt schneller an.

Ohne diese Technik ist in der Vergangenheit oft wertvolle Zeit vergangen. Letzten November, zum Beispiel, mussten oberfränkische Einsatzkräfte einen vermissten 77-Jährigen suchen, der sich in einem Wald bei Dunkelheit festgefahren hatte. Erst nach über zwei Stunden konnte die Suchmannschaft den Mann finden.