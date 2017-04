Neuer Augsburger Intendant stellt seine erste Spielzeit vor

Augsburg (dpa/lby) – Mitten in einem fast 200 Millionen Euro teuren Sanierungsprojekt beginnt der neue Intendant des Augsburger Theaters, André Bücker, mit seiner Arbeit. Heute will Bücker das Programm seiner ersten Spielzeit in Augsburg vorstellen. Auch in der Saison 2017/18 wird dabei die Improvisationsfähigkeit der Mitarbeiter des Stadttheaters gefragt sein. Denn im vergangenen Jahr war das historische Augsburger Schauspielhaus wegen gravierender Brandschutzmängel kurzfristig geschlossen worden.

Auch die kommenden Jahre muss das Theater deswegen an verschiedenen Ausweichspielstädten gastieren. Dafür soll nun eine Industriehalle zu einem Theatersaal umgebaut werden. Auch das denkmalgeschützte historische Gaswerk soll künftig vom Theater genutzt werden. Die Sanierung des Großen Hauses des Theaters wird nach den Bauplänen erst im kommenden Jahrzehnt abgeschlossen werden.

Der neue Theaterchef Bücker übernimmt den Posten von der derzeit noch amtierenden Intendantin Juliane Votteler, die das schwäbische Haus seit zehn Jahren leitet. Bücker war zuletzt Generalintendant des Anhaltischen Theaters Dessau in Sachsen-Anhalt.