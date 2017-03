Neuer Chef: Alexander Batistella ist Leiter des Beruflichen Schulenzentrums Kulmbach

Alexander Batistella ist der neue Schulleiter am Kulmbacher Berufsschulzentrum. Gestern ist er von Regierungsvizepräsident Thomas Engel offiziell in sein neues Amt eingeführt worden.

Der 49-jährige Alexander Batistella ist laut Bayerische Rundschau schon seit vier Wochen am Beruflichen Schulzentrum tätig. Mit 2.400 Schülern ist es die größte Schule in Kulmbach und gleichzeitig auch die vielschichtigste. Sie vereint die Berufsschule, die beruflichen Oberschule, der Staatlichen Fachoberschule und die Fachschulen für Bautechnik, Heizung, Lüftung und Sanitär und Fleischerei- und Lebensmitteltechnik unter ihrem Dach. Entsprechend darf sich der neue Schulleiter als Manager der verschiedenen Systeme fühlen.

Die letzten Jahre war Batistella Vertreter der Schulleitung an der Berufsschule in Bayreuth und davor auch an der Berufsschule in Hof. Außerdem Berater für den medienpädagogischen Bereich bei der Regierung von Oberfranken.