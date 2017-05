Neuer Chef kommt am Montag: Dominik Salosnig wird Leiter der Polizeiinspektion Kulmbach

Dominik Salosnig heißt er, der künftige Chef der Polizeiinspektion Kulmbach. Am Montag wird der langjährige Inspektionsleiter, Gerhard Renk, feierlich in den verdienten Ruhestand verabschiedet. Oberfrankens Polizeipräsident Alfons Schieder – selbst erst seit Kurzem in seinem neuen Amt – wir bei dieser Gelegenheit im Kulmbacher Rathaus den Nachfolger vorstellen und in sein Amt einführen. Den 38-jährigen Dominik Salosnig – zuletzt auch eine halbes Jahr Pressesprecher im Polizeipräsidium Oberfranken.