Neuer Chefart in Bayreuth: Dr. Michael Müller leitet ab Montag die Unfallchirurgie

Er kommt aus Regensburg und leitet ab nächster Woche die Unfallchirurgie am Klinikum in Bayreuth, Privatdozent Dr. Michael Müller. Er wird Nachfolger von Professor Wagner, der zum Jahresende in den Ruhestand geht.

Der neue Chefarzt war zuvor als Leitender Oberarzt am Universitätsklinikum Regensburg tätig. Er ist 43 Jahre alt und hat 15 Jahre lang in unterschiedlichen Positionen in Regensburg gearbeitet, war aber auch in Abu Dhabi und in den USA.



(Foto: Klinikum Bth)

Er nennt sich selbst einen „klassischen Unfallchirurgen“ und das Klinikum Bayreuth ausgesprochen attraktiv, weil es ein Maximalversorger und überregionales Traumazentrum sei. Besonders wichtig ist dem neuen Chefarzt, dass da Bayreuther Klinikum von Stadt und Landkreis getragen wird. An kommunalen Häusern wiege der Versorgungsauftrag im Sinne der Patienten mehr als der finanzielle Gewinn.