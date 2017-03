Neuer Gastroführer: Stadt Kulmbach bringt dritte Auflage heraus

Der neue Kulmbacher Gastroführer liegt vor. „Kulmbach schmeckt mir – Essen & Trinken in Kulmbach“, lautet der Titel der inzwischen dritten Auflage.

Insgesamt 35 Gastronomiebetriebe, darunter Gaststätten und Restaurants, Cafés, Eiscafés und Bistros, Bars und Kneipen werden vorgestellt aber auch Lieferservice und Selbstbedienungsrestaurants.

Kommentar des Kulmbacher Oberbürgermeisters zum neuen Gastroführer: Mit der neuen Broschüre wolle man Gästen und Einheimischen die Qual der Wahl erleichtern und ihnen hilfreiche Tipps zum gastronomischen Angebot an die Hand geben. Kulmbach stehe nicht nur für Biere von Weltruf, sondern ebenso für eine Vielfalt an kulinarischen Köstlichkeiten und gepflegte Gastlichkeit.