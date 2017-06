Neuer Leiter für die Filmtage: Thorsten Schaumann tritt in die Fußstapfen von Heinz Badewitz

Die Hofer Filmtage haben einen neuen künstlerischen Leiter: Er heißt Thorsten Schaumann und tritt in die Fußstapfen von Heinz Badewitz, der im vergangenen Jahr gestorben ist. Schaumann bringt jahrelange Erfahrung aus der Filmbranche mit – unter anderem hat er bei Bavaria Film International Produktionen, wie „Lola rennt“ oder „Good Bye, Lenin“ mitbetreut.

Momentan arbeitet er noch bei Sky Deutschland – am 1. September beginnt er dann seinen neuen Job in Hof bei den berühmten Filmtagen,