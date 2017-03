Neuer Polizeipräsident: Alfons Schieder wechselt von der Bayerischen Bereitschaftspolizei ins Präsidium Oberfranken

Er heißt Alfons Schieder, ist 50 Jahre alt, zweifacher Familienvater und wird in zwei Wochen neuer Chef der oberfränkischen Polizei mit 2.700 Polizeibeamten und Angestellten. Reinhard Kunkel, der aktuelle Polizeipräsident von Oberfranken wird Ende März in den Ruhestand gehen.

Schieder wird damit zum Start gleich die Motorradsternfahrt nach Kulmbach anführen. Er war bei der Polizei in Bamberg, Schweinfurt und Würzburg, hat auch an der Gestaltung der neuen Polizeiuniform mitgearbeitet und ist aktuell Vizepräsident der Bayerischen Bereitschaftspolizei.

Vorgeschlagen hat ihn Innenminister Herrmann. Für ihn ist Schieder eine Idealbesetzung, einer, der auch mal die Ärmel hochkrempeln könne und selber mit anpacke. Gleichzeitig verfüge Schieder über enormes Fachwissen und ausgezeichnete Führungseigenschaften, so der Innenminister.

Zum 1. April tritt er sein Amt in Oberfranken an.