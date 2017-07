Neuer Riesenstall: Bei Münchberg entsteht ein Schweinemaststall mit 1.400 Tieren

Es ist so gut wie sicher – ein lang umstrittene Schweineaufzucht- und Maststall in Solg bei Münchberg kommt. Das Landratsamt Hof hat den Bau genehmigt.

In der Stadt ist man wenig begeistert, hat Angst vor Gestank und Belastungen des Grundwassers.

Die Stadt hat allerdings keinen Einfluss auf den Bau; allein das Landratsamt Hof entscheidet. Und das sieht keine Probleme – die Emissionsrichtlinien würden eingehalten, heißt es. In dem neuen Maststall sollen 1.400 Schweine gehalten werden.