Neuer Skandal am Klinikum Bayreuth?: Betrugsverdacht in der Gynäkologie

Am Klinikum Bayreuth steht offenbar der Chefarzt der Gynäkologie unter dem Verdacht, bei Abrechnungen unkorrekt gearbeitet zu haben – das wäre der nächste Skandal am Bayreuther Krankenhaus. Bekannt geworden ist der Verdacht gestern Abend nach einer außerordentlichen Sitzung des Aufsichtsrats. Die Rede ist von Unregelmäßigkeiten bei Leistungsabrechnungen in der Gynäkologie, die sollen den Chefarzt betreffen.

Gestern Nachmittag tagte jedenfalls der Aufsichtsrat, außerordentlich zu Personalfragen. Der Nordbayerische Kurier meldet, der Chefarzt sei freigestellt worden. Eine offizielle Erklärung des Klinikums steht aus.