Neuer Vorstoß: Neuenmarkt will Radweglücke Richtung Himmelkron schließen

Vielleicht geht’s im neuen Jahr endlich weiter mit dem Radweg bei Schlömen, der die Gemeinden Himmelkron und Neuenmarkt verbindet. Im Weißmaintal gibt’s einen Radweg und auch im Rotmaintal – nur, dazwischen klafft eine Lücke, die seit Jahren nicht geschlossen wird. Die Gemeinde Neuenmarkt nimmt jetzt einen neuen Anlauf. Sie hat in ihrer ersten Sitzung im neuen Jahr beim Amt für ländliche Entwicklung in Bamberg nachgebohrt und beantragt ein so genanntes Vereinfachtes Flurneuordnungsverfahren. Ein Monsterbegriff, im Prinzip geht’s nur um einen Freizeit- und Wirtschaftsweg, der von dem einen Gemeindegebiet ins andere führt.