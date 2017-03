Neuer «Wasserpakt» soll Gewässerschutz in Bayern verbessern

München (dpa/lby) – Mit einem neuen «Wasserpakt» wollen Staatsregierung, Landwirte, Wasserversorger und andere Verbände gemeinsam für einen besseren Gewässerschutz in Bayern sorgen. Hauptanlass für die Vereinbarung, die am Dienstag in München unterzeichnet wurde, ist die steigende Nitratbelastung im Grundwasser, die Fachleuten seit langem Sorge bereitet. Schließlich stammt das bayerische Trinkwasser zu rund 90 Prozent aus Grundwasser.

Als Hauptursache für zu hohe Nitratwerte im Grundwasser gilt ein übermäßiger Einsatz von Gülle und stickstoffhaltigem Dünger. Ein zentrales Ziel des «Wasserpakts» ist es deshalb, diese Belastung zu reduzieren. «Der Wasserpakt ist ein starkes Signal, dass alle Akteure dieses Ziel mit Nachdruck erreichen wollen», betonte Agrarminister Helmut Brunner (CSU). Es handelt sich aber lediglich um freiwillige Selbstverpflichtungen, zu denen sich alle Beteiligten bekennen.