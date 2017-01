Neues bei «Wir in Bayern»

München (dpa/lby) – Neues bei der BR-Sendung «Wir in Bayern»: Das Nachmittagsformat bekommt von Montag (9. Januar) an eine neue Moderatorin. «Mit der Mittelfränkin Andrea Lauterbach erweitert sich das angestammte Moderatoren-Trio Sabine Sauer, Michael Sporer und Dominik Pöll zum Quartett», teilte der Bayerische Rundfunk am Mittwoch mit. Außerdem gibt es ein neues Studio, ein «größeres Wohnzimmer» und auch inhaltlich gibt es Änderungen: An ausgewählten Tagen schaltet «Wir in Bayern» per Skype live ins Wohnzimmer von bayerischen Familien. Außerdem bekommt «Wir in Bayern»-Hund Henry eine eigene Kolumne.