Neues Geld für altes Museum: Bayreuth will Franz-Liszt Gedenken aufwerten

In Bayreuth soll das Franz-Liszt-Museum wieder auf Vordermann gebracht werden. Dafür will die Stadtverwaltung kurz vor dem 25-sten Jubiläum des Museums rund 300.000 Euro ausgeben. Der Bauausschuss des Stadtrats stimmte am Nachmittag mit großer Mehrheit zu. Nur die Grünen waren dagegen. Für sie ist der Vorschlag der Verwaltung ein Schnellschuss.

Vergeblich versuchten die Grünen heute auch, den Tagesordnungspunkt zu verschieben. Das Franz-Liszt-Museum zählt jährlich etwa 4500 Besucher.