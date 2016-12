Neues Jahresmotto: Gesundheitsministerin thematisiert Seniorengesundheit

Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml will im neuen Jahr eine Schwerpunktkampagne zur Seniorengesundheit starten. Ihr Ziel sei, ältere Menschen möglichst lange aktiv zu halten, sagte Huml am zweiten Weihnachtsfeiertag. Dafür will die Gesundheitsministerin im Herbst eine Kampagne starten, in der Beispiele, aber auch Assistenzsysteme präsentiert werden sollen, die Senioren bei der Teilhabe an der Gesellschaft unterstützen. Huml will eine Studie vorstellen, die vor allem die Lebenslage älterer Menschen in Bayern untersucht.