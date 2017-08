Neues Leben in altem Bürogebäude: Kreativ-Wirtschaft bei Popp und Co in Bad Berneck

Das Regionalmanagement der Landkreise Bayreuth und Wunsiedel hat zusammengearbeitet und Unternehmer Christian Wedlich aus Bayreuth die Fäden in die Hand genommen: Nach sieben Jahren Leerstand gibt’s im ehemaligen Bürogebäude von Popp und Co in Bad Berneck eine neuartige Geschäftsidee. Co-Working ist das Stichwort, bedeutet, Firmen, die sich einmieten, können sich gegenseitig unterstützen. Über 4.000 Quadratmeter Bürofläche stehen laut Nordbayerischer Kurier zur Verfügung, den ersten Mieter mit 30 Arbeitsplätzen gibt es schon und einige Interessenten – und sogar ein Dachterrasse, die sich für After-Work-Partys eignet. Der Verein Künstlerkolonie Fichtelgebirge hat das Konzept entwickelt und es soll Strahlkraft in Sachen Kreativwirtschaft für die gesamte Region haben. Am Samstag ist das Gebäude offiziell wiedereröffnet worden.