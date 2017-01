Neues Outfit verrät Ladendieb

Nürnberg (dpa/lby) – Seine Ungeduld ist einem Ladendieb in Nürnberg zum Verhängnis geworden. Nach Angaben der Polizei vom Freitag war ein Ladendetektiv am Vorabend in einem Bekleidungsgeschäft in der Innenstadt auf einen 37-Jährigen aufmerksam geworden. Zwar bemerkte der Aufpasser keinen Diebstahl, er behielt den Mann aber auch nach Verlassen des Geschäfts im Auge. An einer U-Bahn-Station suchte der 37-Jährige dann eine öffentliche Toilette auf. Als er wenig später völlig neu eingekleidet herauskam, verständigte der Detektiv die Polizei. Der 37-Jährige soll in mindestens zwei Geschäften Kleidung im Gesamtwert von etwa 450 Euro gestohlen haben.