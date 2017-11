Neues Prinzenpaar: In Neudrossenfeld gibt’s zur neuen Faschingsgesellschaft jetzt auch Majestäten

Zum ersten Mal in ihrer Geschichte haben die Neudrossenfelder ein Faschingsprinzenpaar. Die neu gegründeten Faschingsfreunde Rotmaintal haben laut Bayerische Rundschau im Bräuwerck den 29-jährigen Benjamin Wagner und seine Partnerin, die 26 Jahre alte Theresa Krauß zu den närrischen Majestäten gekürt. Die Faschingsfreunde, so sagt es Sven Partenfelder, wollten eine Brücke schlagen von Kulmbach bis nach Bayreuth.

Am Samstag haben sie erst einmal die Regentschaft in Neudrossenfeld übernommen und die Rathausschlüssel erobert – symbolisch.