Neujahrsempfang der vbw: Johann-Georg-August-Wirth-Preis wird verliehen

Die vbw, Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, Bezirksgruppe Oberfranken, gibt am Nachmittag auf Schloss Thurnau ihren Neujahrsempfang.

Professor Christian Schmidkonz von der Munich Business School wird zum Thema „Erfolgsfaktor Glück“ sprechen, und warum Happiness und Business zusammengehören.

Auch in diesem Jahr wird der Johann-Georg-August-Wirth-Preis verliehen. Der geht an Menschen, die sich um die Medienlandschaft in Oberfranken besonders verdient gemacht haben.