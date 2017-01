Neujahrsempfang: Frankenwald-CSU blickt auf das Jahr 2017

Die Frankenwald-CSU lädt heute Abend zu ihrem traditionellen Neujahrsempfang. Hauptredner in der Alten Markthalle, dem historischen Rathaus in Kronach, wird der Coburger Bundestagsabgeordnete Hans Michelbach sein.

Michelbach ist seit 1994 Bundestagsabgeordneter, gehört seit 1998 dem Parteivorstand der CSU an und ist seit 2000 Landesvorsitzender der Mittelstands-Union.