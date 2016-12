Neuwahlen und Wirtschaftsplan: Fernwasserversorgung Oberfranken tagt

Der Kulmbacher Oberbürgermeister Henry Schramm ist in den Vorstand der Fernwasserversorgung Oberfranken gewählt worden. Er übernimmt damit das Amt des scheidenden Kronacher Landrats Oswald Marr und ist ab sofort der erste Stellvertreter des Vorsitzenden Heinz Köhler. .

In der Sitzung hat die FWO auch ihren Wirtschaftsplan für das neue Jahr verabschiedet. 7 einhalb Millionen Euro will die FWO investieren, sie fließen in das technische System und die Anlagen. Auch ein Hochbehälter wird neu gebaut.

Die FWO ist der größte Wasserversorger in Oberfranken. Sie beschäftigt 80 Mitarbeiter.