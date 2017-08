Nicht nach Dresden zurück gekehrt: Polizei sucht nach dementem Mann

In einem mysteriösen Vermisstenfall bittet die Polizei Oberfranken um Hinweise aus der Bevölkerung. Gesucht wird ein 65-jähriger Mann aus Dresden, der sich auch im Raum Kulmbach, Kronach und Lichtenfels aufhalten haben oder zumindest durchgereist sein könnte. Der Mann ist dement und auf Medikamente angewiesen. Von einem Besuch in Bayern ist er bislang nicht nach Hause zurück gekehrt. Der Vermisste ist 1 Meter 60 groß und schlank, er hat dunkelbraune kurze Haare und trägt eine Brille mit eckigem Gestell und selbsttönenden Gläsern. Wer den Mann gesehen hat, wird gebeten, sich mit der nächsten Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.