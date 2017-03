Nie wieder Überflutungen: Arbeiten für neuen Hochwasserschutz in der E.-C.-Baumann-Straße beginnen

Das ganze Industriegebiet rund um die E.C.-Baumann- und Gummistraße würde überflutet sein, wenn ein Jahrhunderhochwasser käme. Damit die ansässigen Firmen im Fall der Fälle geschützt sind, wird ein neuer Hochwasserschutz gebaut. Die Arbeiten dafür beginnen in diesen Tagen.

Zuerst wird das Wasser im Mühlkanal reduziert. Dort, wo sich der Weiße Main in Flutmulde und Mühlkanal gabelt, wird eine Art mobile Schleuse eingebaut. Dann fließt mehr Wasser in die Flutmulde und nur noch ein Zehntel des Wassers in den Mühlkanal.

Bis Oktober soll der neue Hochwasserschutz, bestehend aus Deichen und Mauern, fertig sein. Das Ganze kostet drei Millionen Euro; nicht fünf, wie erst angenommen.