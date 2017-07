Nittendorf: Randalierer nach Hirnschaden gestorben

Nittendorf (dpa/lby) – Ein 37 Jahre alter Mann, der nach einem Polizeieinsatz in Nittendorf (Landkreis Regensburg) gestorben ist, erlag einem Hirnschaden. Das hat am Montag die Obduktion ergeben, wie die Polizei mitteilte. Der Mann war in einer Wohnanlage eine Treppe heruntergefallen und hatte anschließend randaliert. Als die Polizei eintraf, wurde der Mann fixiert. Danach verlor er das Bewusstsein und starb am Sonntag in einem Krankenhaus – laut Gerichtsmedizin wegen eines Sauerstoffmangels im Gehirn. Zudem hatte er beim Treppensturz innere Blutungen erlitten.

Der Polizei zufolge soll sich der Mann zuvor in der Wohnung eines Bekannten aufgehalten sowie Betäubungsmittel und Alkohol konsumiert haben. Ein Polizist war bei dem Einsatz verletzt worden.