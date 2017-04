Noch-Ehefrau vergewaltigt und eingesperrt: 44-jähriger Kronacher zu Haftstrafe verurteilt

Weil er seine Noch-Ehefrau im Streit geknebelt und dann vergewaltigt hat, muss ein Kronacher für vier Jahre ins Gefängnis. Außerdem verurteilte ihn das Coburger Landgericht nocht zu einer Geldstrafe in Höhe von 8.000 Euro.

Nachdem der 44-jährige Kronacher sich an der Frau vergangen hatte, sperrte er sie auch noch in ihrer Wohnung ein, um sie an der Flucht zu hindern. Der Mann stellte sich nach seiner Tat im vergangenen Oktober der Polizei. Das Opfer hat laut Psychotherapeutin seit dem Vorfall mit einer posttraumatischen Belastungsstörung zu kämpfen.