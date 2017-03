Noch nichts entschieden: Fichtelgebirge weiter möglicher Standort für Atommüll-Endlager

Das Fichtelgebirge ist als Standort für ein atomares Endlager noch nicht vom Tisch. Nach Ansicht von Experten wird es aber aller Voraussicht nach am Ende eher doch nicht in Frage kommen. Wie Geologe Andreas Peterek heute im Bayreuther Landratsamt erklärte, sprächen zu viele Kriterien gegen das Fichtelgebirge. Das Granitgestein sei sehr zerklüftet und damit durchlässig. Auch sei das Gebirge insgesamt zu sehr in Bewegung. Bis zum Jahr 2031 soll aus insgesamt 30 in Frage kommenden Gebieten in ganz Deutschland ein Standort für ein Endlager gefunden werden.

Das Fichtelgebirge wird bereits seit den Neunzigerjahren als möglicher Standort diskutiert.