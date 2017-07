Noch schneller handeln: Polizei passt Einsatzkonzept an

München (dpa) – Die Münchner Polizei stellt nach dem Amoklauf vom Olympia-Einkaufszentrum vor einem Jahr ihre Einsatzkonzeption um. Um die Beamten noch schneller handlungsfähig zu machen und sie von unnötigen Analysen zu entlasten, sollen Amokläufe, Terroranschläge oder andere Gewalttaten in einem vereinfachten universellen Einsatzplan als lebensbedrohliche Lagen zusammengefasst werden, sagte der Sprecher der Münchner Polizei Marcus da Gloria Martins.

Die Strategien seien in der ersten Phase ähnlich: Das taktische Vorgehen gegen einen Amokläufer oder einen Terrorverdächtigen sei in weiten Teilen vergleichbar, sagte da Gloria Martins. «Entscheidend ist, was die Kollegen in den ersten Minuten tun, wie der Einsatz in den ersten Minuten aufgezogen wird. Das glauben wir mit der Neukonzeption noch schneller und reibungsloser gewährleisten zu können.»

Die Polizei bekomme darüber hinaus eine neue Dienstwaffe mit größerem Magazin, 16 Schuss statt bisher acht. Zudem sei sie mit ihrer neuen Schutzkleidung besser gerüstet. Dabei gibt es erstmals schusssichere Helme für Streifenbeamte. Das ist ein Novum, denn bisher war niemand davon ausgegangen, dass Streifenbeamte in gefährliche Einsätze wie einen Terroranschlag verwickelt werden könnten. Die bayerische Staatsregierung hatte nach den Anschlägen in Würzburg und Ansbach und dem Amoklauf in München unter anderem eine Aufrüstung der Polizei beschlossen.