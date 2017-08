Die Bamberger Basketballer trainieren ab sofort für die neue Spielzeit. In der Sommerpause haben acht Spieler den deutschen Rekordmeister verlassen. Sechs neue Basketballer sind nach Bamberg gewechselt. Die Erwartungen der Fans für die neue Saison sind hoch, aber das Wort Titelverteidigung will bei Brose Bamberg heute noch niemand in den Mund nehmen. Saisonstart ist am 29. September mit einem fränkischen Derby. Dann steht das erste Spiel der Saison bei s.Oliver Würzburg an.